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Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI Amasra Müze Müdürlüğü, Küçük Liman mevkisinde bulunan Roma dönemine ait lahit mezarın içinde yemek pişirilmesi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında,...

GENEL 31.08.2019, 17:03
Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Amasra Müze Müdürlüğü, Küçük Liman mevkisinde bulunan Roma dönemine ait lahit mezarın içinde yemek pişirilmesi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı bildirildi. İnceleme sonucu tespit edilen kişilere, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.

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