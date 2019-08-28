Son Dakika
Tarihi kilisenin duvarlarına yazılan yazılar siliniyor
NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalan Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nin duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar silinmeye başlandı. Derinkuyu'da 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid...
GENEL 28.08.2019, 12:16
NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalan Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nin duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar silinmeye başlandı.
Derinkuyu'da 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan ve halk arasında 'Üzümlü Kilise' olarak bilinen Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kilisenin duvarlarında kirliliğe yol açan yazı ve çizimler, tepkiye neden oldu. Derinkuyu Belediyesi ve Nevşehir Müze Müdürlüğü, yazıların silinmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda kilisenin taş duvarlarına yazılan yazılar, belediye ekipleri tarafından silinmeye başlandı.
Derinkuyu'da 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan ve halk arasında 'Üzümlü Kilise' olarak bilinen Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kilisenin duvarlarında kirliliğe yol açan yazı ve çizimler, tepkiye neden oldu. Derinkuyu Belediyesi ve Nevşehir Müze Müdürlüğü, yazıların silinmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda kilisenin taş duvarlarına yazılan yazılar, belediye ekipleri tarafından silinmeye başlandı.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0