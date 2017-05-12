Tarihi Kentler Birliği Sivas'ta toplandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 3 gün sürecek Tarihi Kentler Birliği toplantısı başladı.

Sivas'ın doğal, kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmaların görüşüleceği ve çeşitli geziler ile panellerin düzenleneceği Tarihi Kentler Birliği toplantısı, kentteki özel bir otelde düzenlenen programla başladı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Programda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Tarihi Kentler Birliği bugün 450 üyenin olduğu Belediyeler Birliği'nden sonra en büyük yerel yönetimler birliğidir. Böylesine güzide bir yerel yönetim biriminin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü buram buram tarih kokan her santimetre karesi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bu Anadolu coğrafyasının her köşesi tarih dolu. Sadece somut mirasa yönelik tarihi değerler değil, doğal mirasa dönük tarihi değerlerimiz soyut mirasa yönelik tarihi değerlerimizle birlikte tarihi değerlerinin zenginliğiyle dolu bir ülkedeyiz ki; aslında elimizde öyle güzel bir tablo ve tuval var ki, bakmaya doyamıyoruz. Tarihi Kentler Birliği'mizin tarihi değerlerimize ve doğal mirasımıza yapmamız gereken işleri projelendirdiğimiz, tartıştığımız, karşılıklı bilgi alışverişinde olduğumuz bu birliktelikler hakikaten bize çok katkı veriyor. Ben Tarihi Kentler Birliği'ni bir enstitü olarak görüyorum, bir okul gibi görüyorum" diye konuştu.

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