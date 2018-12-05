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Tarihi kalıntıların çıktığı Üsküdar'daki kazı çalışmaları ertelendi

İSTANBUL,()-İSKİ, Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı. Ayrıca çalışmalar yeniden başlayana kadar kazı alanının...

Tarihi kalıntıların çıktığı Üsküdar'daki kazı çalışmaları ertelendi

İSTANBUL,()-İSKİ, Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı. Ayrıca çalışmalar yeniden başlayana kadar kazı alanının kapatılacağı bildirildi.
İSKİ'Den yapılan açıklama şöyle:
Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası devam etmektedir. 
Yağmur suyu tünel çalışmaları Hâkimiyet-i Milliye Caddesi'nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanı tespit edilmiş ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. 
Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. 
Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir. 
Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı “çatı arası keçe" yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır. 

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