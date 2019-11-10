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Tarihi kalenin duvarlarından kanalizasyon suyu akıyor
BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarından son 1 haftadır kanalizasyon suyu aktığı görüldü. Belediye Başkanı Recai Çakır, "Kaleiçi ve Boztepe mahallerini bağlayan...
GENEL 10.11.2019, 12:43
BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarından son 1 haftadır kanalizasyon suyu aktığı görüldü. Belediye Başkanı Recai Çakır, "Kaleiçi ve Boztepe mahallerini bağlayan kemer köprünün üzerindeki kanalizasyon tahliye borusunu kaldıracağız" dedi.
'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2015 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman tadilat yapıldı. Son 1 haftadır kale duvarlarının arasından kanalizasyon suyu aktığı görüldü. muhabirine açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kaleiçi ve Boztepe mahallesinin birbirine bağlandığı kemer köprüdeki kanalizasyon tahliye borusunun soruna neden olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldır aynı sorunun zaman zaman yaşandığını belirten Başkan Çakır, "Kemer köprümüzün orada yaşanan bir sorundur. Burayı defalarca tamir ettik ama şimdi köklü çözüm ürettik. Kaleiçi ve Boztepe mahallerini birbirine bağlayan kemer köprümüzün üzerinde bulunan kanalizasyon tahliye borusunu kaldıracağız. Amasra'ya gelen misafirlerimiz tarafından şikayet edilen bir yer. Şu anda projeyi hazırlattık. Artık o demir kanalizasyon borusu, denizin içinden geçirilecek, deniz açığında bulunan deşarj sistemine bağlanacak. Bunu da İl Özel İdaremizin katkılarıyla yapacağız. İhaleden sonra köklü çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.
'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2015 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman tadilat yapıldı. Son 1 haftadır kale duvarlarının arasından kanalizasyon suyu aktığı görüldü. muhabirine açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kaleiçi ve Boztepe mahallesinin birbirine bağlandığı kemer köprüdeki kanalizasyon tahliye borusunun soruna neden olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldır aynı sorunun zaman zaman yaşandığını belirten Başkan Çakır, "Kemer köprümüzün orada yaşanan bir sorundur. Burayı defalarca tamir ettik ama şimdi köklü çözüm ürettik. Kaleiçi ve Boztepe mahallerini birbirine bağlayan kemer köprümüzün üzerinde bulunan kanalizasyon tahliye borusunu kaldıracağız. Amasra'ya gelen misafirlerimiz tarafından şikayet edilen bir yer. Şu anda projeyi hazırlattık. Artık o demir kanalizasyon borusu, denizin içinden geçirilecek, deniz açığında bulunan deşarj sistemine bağlanacak. Bunu da İl Özel İdaremizin katkılarıyla yapacağız. İhaleden sonra köklü çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.
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