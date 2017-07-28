Tarihi höyüğü, park yaptılar

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da Karatay Belediyesi tarafından birinci derece arkeolojik SİT alanı olan tarihi İlbiz Höyüğü, parka dönüştürüldü.

Karatay Belediyesi tarafından 2016 yılında, birinci derece arkeolojik SİT alanı olan Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki İlbiz Höyüğü ve çevresiyle ilgili hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı' çerçevesinde çalışma başlatıldı. Bölge 1'inci derece SİT alanı olduğundan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da alınan izin üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Karatay Belediyesi tarafından höyüğün hemen yanı başına 3 bin kişilik kır düğün salonu yapıldı.

SALON TAMAMLANDI HÖYÜKTE PARK ÇALIŞMASI BAŞLADI

Kır düğün salonu bitme aşamasına gelirken bu kez belediye tarafından tarihi İlbiz Höyüğü’nün park haline getirilmesi için peyzaj çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde İlbiz Höyüğü’nün en tepesine kamelyalar kuruldu. Belli bölgelerde ağaçlandırma da yapılırken belirli bölgelere de rulo çim serildi. Höyük üzerinde belirlenen yollara taş döşenmeye başlandı. Çevresinde çocuk parkı ve fitnes alanını da oluşturulan höyükte peyzaj için çalı dikimi de gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karatay Belediyesi tarafından İlbiz Höyüğü üzerine yapılan parkla ilgili yapılan açıklamada parkın özellikle kır düğünü yapmak için salona gelen misafirlerin faydalanacağı bir alan olacağı vurgulandı. Karaaslan Mahallesi'nde bulunan İlbiz Höyüğü’nün yapılan çalışmalar ile eşsiz bir yeşil alana dönüşeceği kaydedildi. Kır düğün salonunun hemen yanında bulunan ve yaklaşık 28 bin metrekarelik İlbiz Höyüğü'nde 5 bin çalı dikimi yapıldığı, 20 bin metrekarelik rulo çim serileceği, 4 bin metre de kayrak taşlı yol döşemesi yapılacağı bildirildi.

KIR DÜĞÜNE GELEN MİSAFİRLER DE KULLANACAK

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, çevresinde çocuk parkı ve fitnes alanının da yer aldığı İlbiz Höyüğü Parkı’nın Kır Düğün Salonu'nun yanında yer alması nedeniyle düğünlere gelen misafirler tarafından da aktif olarak kullanılacağını vurguladı. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Hançerli mümkün olan en kısa zamanda İlbiz Höyüğü Parkı'nın Karatay'ın ve Konya'nın hizmetine sunulacağını belirtti.

AŞKAR HÖYÜĞÜ DE PARK OLMUŞTU

Konya merkez Karatay Belediyesi, tarafından yaklaşık 5 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 5 bin yıl öncesine tarihlenen Tunç Çağı yerleşim bölgesi Aşkar Höyüğü de 'Aşkar Höyüğü Park ve Sosyal Donatı Alanı' adlı proje çerçevesinde park haline dönüştürülmüştü.

FOTOĞRAFLI