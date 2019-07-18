Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Tarihi hamam için restorasyon isteği

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.  İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 1500’lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen hamam, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip...

Tarihi hamam için restorasyon isteği
BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor. 
İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 1500’lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen hamam, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapının içerisinde biriken çöpler ise mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yeniceköy Mahalle Muhtarı Şükrü Kutluca, tarihi hamamın küllerinden doğmayı beklediğini belirterek, “Yeniceköy Mahallemizin girişinde Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl önce yapılan hamamımızın hali ortada. Günümüze kadar her türlü hava şartlarına ve doğa olaylarına rağmen direnen bu eser, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildi, yıkılmamak için adeta direniyor. Yıllar önce belediye iken burada bir çalışma başlatılmış fakat mülkiyet sahibi bu duruma izin vermemiştir. Bu eserler bulundukları yerin kimliği sayılır. Yıllarca ayakta kalan bu eserin kamulaştırılıp, restore edilmesini, atalarımızdan bize miras kalan bu eserlere sahip çıkılmasını arzu ediyoruz” dedi. Kutluca ayrıca, “İçerisi çöp yığınlarıyla dolu, korunmasız halde. Acilen bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.
FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.