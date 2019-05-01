Tarihi Gevale Kalesi'nde kara kalem çalışması yaptılar

KONYA'da 20 üniversite öğrencisi, 1700 rakımlı Takkeli Dağ'daki tarihi Gevale Kalesi'ne çıkarak kara kalem çalışması yapıp tarihi resmetti.

Merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan, Hititler, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın aralarında bulunduğu birçok medeniyetin izlerini taşıyan 1700 rakımlı Takkeli Dağ'daki Gevale Kalesi'ne tırmanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri kale surlarına oturarak, kalenin kara kalem çalışmasını yaptı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner, Gevale Kalesi'ndeki tarihi yapıları resmetmek için bu projeyi hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"20 öğrencimizle ders ve proje amaçlı buraya geldik. Proje çalışmamızda Selçuklu yadigârı, Takkeli Dağ olarak bilinen Gevale Kalesi'ndeki yapıları, değerleri, mirası resmetmeye geldik. Öğrencilerimiz kağıt üzerine kara kalem ile çalışmalarını yapıyorlar. Üniversitemizin ve Selçuklu Belediyesi'nin beraber kazı yaptığı bu alanı resimleyerek de halkımıza ulaştırma konusunda katkı yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerim için hem bir alan, etüt, tarihi tanıma hem de bu işi yaptığımız için gurur verici bir olaydır."

Resim Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri ise tarihi mekanda böyle bir çalışma yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını, Gevale Kalesi'nde resim yapmaktan keyif aldıklarını söyledi.



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