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Tarihi gemilerin maketini yapıyor

GENEL 21.01.2020, 09:26
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Tarihi gemilerin maketini yapıyor

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ahşap gemi modelciliğini hobi edinen Cem Taymaz (44), tarihe mal olmuş gemi ve teknelerin maketini yapıyor. En büyük hayalinin el emeği, göz nuru eserlerinin sergilenmesi olduğunu belirten Taymaz, "İlerleyen yıllarda bu amaçla küçük bir müze açmayı planlıyorum" dedi.
Bir çocuk babası Cem Taymaz, 20 yıl önce Ankara'da yaşarken, kuyumcu dükkanı açtı. Yoğun iş temposunun getirdiği stresten uzaklaşmanın yollarını arayan Taymaz, aradan geçen süre içinde, yakın arkadaşının tavsiyesi üzerine internette izlediği bir videodan etkilenip, ahşap gemi modelciliğine merak saldı. Taymaz, Bandırma Vapuru'nun 1/87 ölçekli maketini yapmakla başladığı hobisini, daha sonra yaşamının bir parçası haline getirdi. 'Titanic', 'Savarona', 'Nusret' ve 'Sunbeki' gibi tarihi gemilerin maketini yapan Taymaz, 6 yıl içinde olta sandalından boğaz vapuruna, 1400'lü yılların Osmanlı kadırgalarından yelkenlilere kadar denizlerde boy gösteren farklı türdeki 23 gemi ve teknenin maketini yaptı.
'TERAPİ GİBİ GELİYOR'
Kuşadası'na 3 yıl önce yerleşip kafe işletmeye başlayan Taymaz, hobisine burada da devam etti. Ahşap gemi modelciliği üzerine profesyonel eğitim almadığını söyleyen Taymaz, hazırladığı maketlerde daha çok 'ıhlamur', 'maun' veya 'tik' ağacından yararlandığını ifade etti. Değişik gemi ve tekne türleri üzerinde çalışmayı sevdiğini belirten Taymaz, "İlk modelimi yapmaya bizim için büyük bir anlam taşıyan Bandırma Vapuru ile başladım. Önce Ankara'daki evimin bir odasını bu işe ayırdım. Kuşadası'na geldikten sonra da Atatürk Bulvarı'nda yer alan iş yerimin 2'nci katında bir atölye açtım. Bu hobi beni günlük hayatın stresinden uzaklaştırıyor, kendimi terapide gibi hissediyorum" dedi.
'EN ZOR KISMI DETAYLAR'
Model gemi yapımında en zor aşamanın detayların esere yansıtılması olduğunu vurgulayan Taymaz, "Şimdiye kadar 20 santimden 1 metre 36 santime kadar farklı boylarda tekne ve gemiler yaptım. Geminin iskeleti oluşturulduktan sonra üzerine ıhlamur ağacından yapılan çıtalar sarılıyor ve yapıştırılıyor. Zımpara, macun ve boya ile normal bir tekne yapar gibi üzerinde çalışılıyor. Omurga tamamlandıktan sonra eğrileri özel bir aletle kesiliyor. Son olarak ince işçilik yapılıyor. Gemi veya teknenin boyutuna göre tamamlanma süresi de değişiyor. Ortalama bir model, 2 ila 4 ay arasında bitiyor. İşin en zor kısmı da küçük detaylar. Mesela 1/75 ölçekle hazırladığım Nusret Mayın Gemisi'nin arka tarafında yer alan deniz mayınlarının tekerleklerini, aynı büyüklükteki kuskus makarnalarını seçip siyaha boyadıktan sonra tek tek yapıştırdım" diye konuştu.
HAYALİ MÜZE AÇMAK
En büyük hayalinin ilerleyen yıllarda eserlerini sergileyebileceği küçük bir müze açmak olduğunu belirten Taymaz, "Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Bu nedenle yaptığım gemi ve tekneleri sergileyerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak istiyorum. Böyle bir müzenin Kuşadası'na faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

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