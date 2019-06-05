Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 42...

Tarihi diziler, Karamürsel sepeti satışlarını artırdı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinin simgesi olan Karamürsel sepeti, son zamanlarda tarihi dizilerin sahnelerini süslüyor. Karamürsel sepeti üreten Ali Koygun, gelen talepler üzerine yaptıkları sepetlerin tarihi dizilerde kullanıldığını, satışların...

Tarihi diziler, Karamürsel sepeti satışlarını artırdı
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinin simgesi olan Karamürsel sepeti, son zamanlarda tarihi dizilerin sahnelerini süslüyor. Karamürsel sepeti üreten Ali Koygun, gelen talepler üzerine yaptıkları sepetlerin tarihi dizilerde kullanıldığını, satışların arttığını söyledi.
Sultan Abdülaziz'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan Karamürsel sepeti, son zamanlarda çekilen tarihi dizilerle de ön plana çıkmaya başladı. Televizyonlarda ilgi gören tarihi dizilerde Karamürsel'de yapılan sepetler kullanılıyor. Sadece bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan Karamürsel sepeti, internet üzerinden birçok ülkeye de satılıyor.
'DİZİLER SAYESİNDE SEPETE İLGİ ARTTI'
İlçenin son sepet ustası olan ve 46 yıldır sepet yapan Ali Koygun (56), tarihi dizilerde sepetlerin dekor olarak kullanılmasıyla Karamürsel sepetine olan ilginin daha da arttığını söyledi. Satışlardan son derece memnun olduğunu ifade eden Ali Koygun, "İlkokul yıllarımdan beri sepet üretiyorum. Şu an Osmanlı dizileri başta olmak üzere dizilerden sepetimize ilgi olması nedeniyle çok aranır bir duruma geldi, satışlar tekrar şaha kalktı. İşlerimiz de çok iyi bir şekilde açıldı. Son zamanlarda Karamürsel sepetine çok talep var. Özellikle bu aralar dizilere gönderiyoruz. Dizilerde dekor olarak kullanılıyor sepetler. Yurt dışında yaşayan Türkler de internet üzerinden sepet satın alıyor. Yurt dışında dekor ve abajur olarak kullanılıyor" dedi.
'KARAMÜRSEL SEPETİ Mİ SANDIN?'
Ali Koygun, Karamürsel sepetini fındık ve kestane ağacından ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Sepeti üretmeden önce bunun belirli aşamaları var. Ağacı soymak, kurutmak, işlemek gerekiyor. Biz, Karamürsel sepetini özellikle fındık ve kestane ağacından üretiyoruz. Şu anda satışlarımız güzel. Umutluyuz bu konuda. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yıllardan beri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Sultan Abdülaziz'e Hereke'deki köşke geldiğinde Karamürsel sepeti içerisinde kiraz hediye ediliyor. Bu kiraz gümüş bir tepsiye boşaltılınca, bakıyorlar sepet küçük, ama içindeki kiraz dökülüp taşıyor. O şekilde ünleniyor. O günden sonra ufak, tefek görünene 'Karamürsel sepeti mi sandın?' diyorlar."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328