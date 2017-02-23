Tarihi çınarı testereli defineciler mi soydu?

SİLİVRİ'deki Ortaköy Mahallesi'ndeki Millet Piknik Alanı'nda bulunan en az 300 yıllık çınar ağacını testere ile oyanlarla ilgili olarak ağaç içerisinde altınlar gizlendiğine inanan defineciler olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bir diğer olasılık ta ise, yeni motorlu testere alan bir kişinin bunu ağaçta denemiş olabileceği üzerinde de duruluyor.

İlçedeki Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Sokak'ta bulunan 'Millet Bahçe Piknik Alanı' olarak bilinen bölgeye dün sabah gelenler en az 300 yıllık olduğu belirtilen 45 metre boyunda ve 4 metre 70 santimetre gövdeye sahip çınar ağacının testere ile oyulduğunu görünce inanamadı. İhbar üzerine sevk edilen Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri neden ve kimler tarafından açıldığı anlaşılamayan, bir insanın girebileceği büyüklükteki oyukta inceleme yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek, tahrip edilen çınarda ağaç restorasyonu başlatırken, cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunarak ağaca büyük zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mantar ilacıyla ağacın içini yıkayarak, steril hale getirdikten sonra tahrip edilen bölgeleri macunla sıvayarak çürümemesi için havayla teması kesti. Ağaç kovuğunun içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören ağaç dokularının tedavisi sağlanarak, ağaç restorasyonu tamamlandı.

DEFİNECİLER OLABİLİR

Silivri Park ve Bahçeler Müdürü Zerrin Budak, tarihi ağaca verilen tahribatın nedeni konusunda değerlendirme yaparken, bunun inanışa göre içerisinde altın gizlenmiş olabileceğini ve bunu define avcılarının yapmış olabileceğini söyledi. Üzerinde durulan zayıf olarak nitelendirilen ikinci olasılığın ise motorlu testere alan bir kişinin bunu denemek için tarihi ağacı seçmesi olduğunu ifade etti. Aynı mahallede oturan Silivri Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Çeşmecioğlu, bunu yapan kişinin mutlaka bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi. Çeşmecioğlu, "Bunu yapan insan olamaz. Çocukluğumuz geçtiği, ilk aşkların, dedelerimizin hayvan otlatırken gölgesinde serinlediği tarihi çınarı bu halde görmekten büyük üzüntü duyuyoruz."

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