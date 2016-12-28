Tarihi caminin cemaati izinsiz yapılan camekanı kaldırtmadı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE'de cemaatin kendi arasında topladığı paralarla cami girişindeki alanın kapatıldığı camekanların izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırma kararı alındı. Savcılık talimatı üzerine camekanları kaldırmak için gelen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplanan cemaatin tepkisinin nedeniyle herhangi bir işlem yapamadan ayrıldı.

Abdurrahman Mahallesi Çelebi Fırın sokak üzerinde bulunan 1559 yapımı Süle Çelebi Camii'nin cemaati geçen yıl Nisan ayında kendi aralarında 30 bin lira toplayıp, caminin girişindeki alanları kapatmak için camekan yaptırdı. Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, camekanların izinsiz yapıldığını tespit ederek savcılık kanalıyla kaldırma kararı aldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin camekanları kaldırmak için camiye geldiğini duyan mahalleli toplanarak karara tepki gösterdi. Namaz kılarken soğuktan ve rüzgardan etkilenmemek için caminin giriş kısmını camlarla kaplattıklarını anlatan cemaat karara karşı çıktı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, cemaate camekanların izinsiz yapıldığı için savcılık kanalıyla kaldırılmasına karar verildiğini söyledi. Camekanların camiye zarar vermediğini ve kaldırılmasına izin vermeyeceklerini belirten Hasan Yılmaz, "Biz geçen yıl kendi aramızda para toplayıp 'namaza gelenler üşümesin' diye camekan yaptırdık, içerisine halılar serdik. Her geçen gün caminin cemaati kalabalık oluyor. Cuma günleri bahçeye bile namaza gelenler oluyor. Şimdi izinsiz olduğu için kaldırmak istiyorlar, bizde buna izin vermek istemiyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri camekan kaldırma işlemini gerçekleştirmeden camiden ayrıldı.

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