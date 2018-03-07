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Tarihi cami 1 haftadır su altında; bahçesini deniz anaları bastı

  Zeki GÜNAL -Can EROK /İSTANBUL, () FATİH'te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında.  Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda deniz anası da geldi. 1480 yılında yapılan...

Tarihi cami 1 haftadır su altında; bahçesini deniz anaları bastı

 

Zeki GÜNAL -Can EROK /İSTANBUL, () FATİH'te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında.  Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda deniz anası da geldi.

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii'nin sorununa çözüm bulunamadı.  Bir haftadır hiç bir yetkilinin gelmediğini söyleyen cemaat durumdan şikayetçi.
Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak suya girsek abdestimiz bozulacak su pis ve deniz suyu. Ne belediye, ne anıtlar kurulu ne de vakıflar hiç bir ilgilenen yok, yazık günah halimiz ortada" diye konuştular.
Bu arada denizin hemen yanındaki caminin su dolan bahçesine gider boruları aracılığıyla çok sayıda deniz anası geldi. Bir kaç güne kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.
Geçtiğimiz ayın 28'inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı. 

(FOTOĞRAF)

 

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