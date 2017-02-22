Tarihi binanın risk taşıyan bölümleri söküldü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, koruma altındaki 3 katlı tarihi ahşap binanın çökme riski taşıyan bölümleri söküldü.

Kent merkezinde Hamam Sokak üzerinde bulunan tarihi 3 katlı boş binanın çatısında bazı bölümler kar birikintileri nedeniyle zarar gördü. Bartın Belediyesi, binanın risk taşıyan kısımlarının yıkılması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurdu. Kurulun onayı ile çalışmaya başlayan belediye ekipleri, binanın ön ve yan tarafında çatı kısmında çürüyen tahta ve kiremitleri söktü. Merdivenli aracın sepetiyle çatıya çıkan belediye görevlisi, yıkılma riski bulunan kısımları sökerek olası bir tehlikeyi önledi.

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