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Tarihe saygısızlık

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - TARİHTE birçok medeniyete ev sahipliği yapan, özellikle Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapının yer aldığı Kayseri'deKİ kümbet ve çeşmelerin durumu içler acısı. Sprey boyalarla yazıların yazıldığı,...

Tarihe saygısızlık

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - TARİHTE birçok medeniyete ev sahipliği yapan, özellikle Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapının yer aldığı Kayseri'deKİ kümbet ve çeşmelerin durumu içler acısı. Sprey boyalarla yazıların yazıldığı, etrafına çöplerin atıldığı 12-13 yüzyıllara ait yapıların koruma altına alınması isteniyor.
Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kent merkezi içinde ve dışında Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapıya sahip Kayseri'de son dönemlerde tarihi eserlere sprey boya ile yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde 1363 yılında yapılan Eratna sancaktarının kızı Ulu Hatun Türbesi, 12 Yüzyıl'a ait Hacı Çavlı kümbetlerinin dış kısmı, gençlerin ve aşıkların yazı alanı oldu. Selçuklu dönemine ait motiflerle süslü iki tarihi yapı, sprey boya ile tahrip edildi.
Zarar gören tarihi yapılardan birisi de Selçuklu dönemine ait çeşme oldu. Mahalle sakinleri tarihi eserlere saygısızlık yapan kişilerin cezalandırmasını ve bu eserlerin temizlenmesini istedi.

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