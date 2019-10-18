'Taraftar Evleri' sitesi ilgi görüyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 96 daire ve 6 bloktan oluşan ve dış cephe boyaları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor ve milli takım renklerinden oluşan 'Taraftar Evleri' olarak bilinen site ilgi görüyor. Galatasaray taraftarı olmasına rağmen Fenerbahçe’nin renklerini taşıyan binada oturan Ülkü Bal, kendileriyle dalga geçenlere kaleyi içten fethettiklerini söylerken, Beşiktaş’ın renklerini taşıyan binada oturan Galatasaray taraftarı Mehmet Kaptıkaçtı ise kendini yetim gibi hissettiğini belirtti.

Gölcük Yenimahalle’de müteahhit Metin Torunoğulları tarafından 2015 yılında yaptırılan 96 daire ve 6 bloktan oluşan Saniye Torunoğulları Sitesi, çevredekiler tarafından 'Taraftar Evleri' olarak biliniyor. Sitedeki binaların dış cephe renkleri, Milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor’un renklerinden oluşuyor. Farklı renklerde olmasından dolayı dış görünüşüyle ilgi çeken siteye, taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Siteyi yaptıran müteahhidin takımların kaynaştığını görmek için bu renkleri seçtiğini belirten site yöneticisi Erol Dağcı, "Oturduğumuz blokların renklerinden site sakinleri son derece memnun. Binaların bu renkte boyanmasının sebebi farklı. Herkes desteklediği takımın renginin bulunduğu sitede oturmuyor, gönül isterdi ki herkes tuttuğu takımın bulunduğu renklerdeki bloklarda otursun. Böyle bir şansa ulaşabilenler de oldu. Bu binalar takımların hepsinin bir arada kaynaştığını görmek ve hoş bir görüntü oluşturmak için yapıldı. Ben Trabzonspor’un renklerinin bulunduğu binada oturuyorum ama Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe renklerindeki binada o dönem boş daire yoktu, ben yetişemedim. Trabzonspor’un renklerinden oluşan binaya taşındım. Kendim de Karadenizliyim benim için çok sıkıntı olmadı" dedi.

'KENDİMİ YABANCI GİBİ HİSSEDİYORUM'

Desteklediği takım Galatasaray’ın renklerinin bulunduğu binada boş daire olmadığı için siyah-beyaz renklerinden oluşan binada oturduğunu söyleyen site sakini Mehmet Kaptıkaçtı, "Ben Beşiktaş takımının renklerinin bulunduğu binada oturuyorum ama Galatasaraylıyım. 50 yıldan sonra Beşiktaşlı olmak durumunda kaldık. Diğer binalarda boş yer yoktu, Galatasaray renklerindeki binada boş yer bulamadım. Galatasaraylı olup, Beşiktaş renklerindeki binada oturmak ilginç bir duygu oluyor bazen kendimi yetim gibi hissediyorum. Kendimi yabancı gibi hissediyorum. Kendi takımımın renklerinin bulunduğu blokta otursaydım daha güzel olurdu" diye konuştu.

'DALGA GEÇENLERE KALEYİ İÇTEN FETHETTİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olmasına rağmen Fenerbahçe’nin renklerinden oluşan bina yaşadıklarını söyleyen Ülkü Bal, "Biz Fenerbahçe renklerinin bulunduğu binada oturuyoruz ama Galatasaraylıyım. Böyle denk geldi ve evi aldık. Çevremiz bazen bizimle dalga geçiyor. Eşimin arkadaşları ve kızımın Galatasaray fanatiği olduğunu bilen arkadaşları epey makara yapıyor bizimle. Biz de ‘Kaleyi içten fethediyoruz’ diyerek şakalaşıyoruz. Yakınlarımız bize bu kadar Galatasaraylı olup, neden Fenerbahçe renklerinde olan binada oturuyorsun diye soruyorlar, Galatasaray binası denk gelmedi bize" dedi.

'ADRES TARİFİNDE HİÇ ZORLANMIYORUZ'

Sitede bulunan binaların farklı renklerden oluşmasından dolayı çok dikkat çektiğini ve herkesin bu siteyi tanıdığını belirten site sakini Ülkü Bal, şöyle konuştu:

"Dışarıdan görenler ilk başta fark etmiyorlar ‘Şu renkli evler’ diye gösteriyorlar. Daha sonra biz ‘Taraftar Evleri’ olduğunu söylediğimizde bütün takımların renklerinin olduğunu görüyorlar. Sitemiz renkleriyle çok ünlü bir site. Bir yere tarif ettiğimizde ya da posta, kargo gibi işlerde adres verdiğimizde Taraftar Evleri dediğimizde hiç adresi anlatmakta zorluk çekmiyoruz. Çok rahat oluyor adres tariflerinde. Dışarıdan sürekli ilgi çektiği için herkes tarafından biliniyor."



