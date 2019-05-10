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Tapu'da rüşvet operasyonunda 6'sı tapu memuru 14 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL -İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen tapuda rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6'sı tapu memuru14 kişi tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü tapuda...

Tapu'da rüşvet operasyonunda 6'sı tapu memuru 14 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL -İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen tapuda rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6'sı tapu memuru14 kişi tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü tapuda rüşvet konusuyla ilgili İstanbul, Muğla ve Aydın'da operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i tapu memuru olmak üzere toplam 23 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından adliyeden serbest bırakıldı. 21 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tapu memuru olmak üzere 14 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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