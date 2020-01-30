Tanker bariyere çarptı, karayolu ulaşıma kapadı
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), )- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmurla havada sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, bariyerlere çarptı. Tanker şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle karayolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Halil Tunç (51) yönetimindeki 42 CHV 68 plakalı tanker, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjün bariyerine çarptı. Yolun ortasında duran tankerin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Tanker şoförü Tunç, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tankerin Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla karayolu yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016