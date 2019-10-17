Tanesi 1 kilo gelen deveci armudunda hasat zamanı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, deveci armudunun hasadına başlandı. Tanesi yaklaşık 1 kilo olan armuttaki verimlilik, çiftçiyi sevindirirken, fiyat düşüklüğü ise memnun etmedi.



İnegöl'e bağlı Edebey Mahallesi'nde, deveci armudunun hasadı yapılıyor. Sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, tanesi yaklaşık 1 kilo gelen armutları topluyor. Verimliliğin geçen yıla göre fazla olduğunu belirten çiftçiler, fiyatların ise düşük olmasından yakındı. Edebey Mahallesi'nin muhtarı Niyazi Cengiz, "Meyve üretiminde önemli bir yere sahip mahallemizde deveci armudu hasadımız başladı. Bu yıl rekolte çok iyi; ancak fiyatlar bizi biraz üzdü. Armudun kiloyla satış fiyatı 1,85 TL ile 2 TL arasında değişiyor. Fiyatların biraz daha yüksek olmasını bekliyorduk. Hasadın tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise deveci armudu üretiminde İnegöl'ün önemli olduğunu belirterek, "Kent genelinde 1500 dönüm alanda yaklaşık 5 bin ton armut üretimi yapılıyor. Bu sene rekolte güzel, kalite iyi. Maliyetler yüksek olduğu için fiyatlar istediğimiz düzeyde değil. Deveci armudu yetiştirme zahmetli iş. Bu armut, diğer armutlara göre daha meşakkatli. Deveci armudu diğer armutlarla kıyaslandığında tanesi, 1 kilograma kadar ulaşıyor" dedi.



