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Tandır evinde 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS’in Tatvan ilçesinin Alacabük köyünde bir tandır evinde yapılan aramada 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık...

Tandır evinde 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS’in Tatvan ilçesinin Alacabük köyünde bir tandır evinde yapılan aramada 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan'ın Alacabük köyündeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde ve eklentisinde bulunan tandır evinde yapılan aramalarda koliler halinde 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

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