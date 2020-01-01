Tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 18 yaşındaki Baki Can Hayta, çalıştığı tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Hayta'nın cesedi, otopsiye gönderildi. Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 18 yaşındaki Baki Can Hayta, çalıştığı tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Hayta'nın cesedi, otopsiye gönderildi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde çalışan Baki Can Hayta, bugün saat 09.00'da, iş yerini açan diğer çalışanlar tarafından bir otomobilin içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darba bağlı yara izine rastlanmayan Hayta'nın öldüğünü tespit edildi. Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayta'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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