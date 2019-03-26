Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Kamil Ü. (18), kalfa olarak çalıştığı otomobil tamirhanesinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Simav ilçe merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobil...

Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Kamil Ü. (18), kalfa olarak çalıştığı otomobil tamirhanesinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Simav ilçe merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamirhanesinde 5 aydır kalfa olarak çalışan Kamil Ü., iş yerinin tavanında bulunan kancaya bağladığı iple kendini astı. Bugün saat 01.00 sıralarında iş yerine arızalı bir aracı getiren işletme sahibi Selim Küçükkeleş, kalfası Kamil Ü.'yü fark edip, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamil Ü.'nün öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamil Ü.'nün cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Kamil Ü.'nün yakınları, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Baba Hasan Ü., oğlunun hiçbir sorunu bulunmadığını ve intiharına bir anlam veremediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328