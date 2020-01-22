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Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı

GENEL 22.01.2020, 20:52
Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
İZMİT’te, Ömer Karabıyık'ın iş yerinde tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası patladı. Ömer Karabıyık bataryanın yüzüne doğru patlamasının şokunu yaşarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde bulunan Vezir Ekin’e ait cep telefonu satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi. İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı. Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
TELEFON YÜZÜNE PATLADI
Olayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Ömer Karabıyık, "Öncelikle ucuz atlattığımı düşünüyorum, şükürler olsun ki daha kötü de sonuçlanabilirdi. Sabah saatlerinde bir arkadaşımız elinde bir cep telefonuyla geldi. Bataryası baya şişmişti zaten dışarıdan belli oluyordu. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğini söyledik, müşterimiz de kabul etti. Daha sonra telefonun vidalarını açtım, bataryanın bağlantısını kestim. Bataryayı telefondan ayırmak üzereyken yaptığım ilk müdahalede telefon yüzümde patladı” dedi.
'PANİK YAPTIM, İLK DEFA BAŞIMA GELİYORDU'
Yaşanan patlama anını güvenlik kameralarından izlediğinde çok şaşırdığını ifade eden Ömer Karabıyık, şöyle konuştu:
"O an panik de yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Hemen can havliyle ayağa kalktım, cihazı da yere attım masa yanmasın ve diğer aletlere de bir şey olmasın diye. Patlamanın etkisiyle saçım, kaşım ve sakallarım yandı ama onun dışında bir sıkıntı yok”  

 

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