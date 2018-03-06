Talihsiz rekortmen, olimpiyat yolunda

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ATLETİZMİN yürüyüş branşında kırdığı rekorlarla adını Türk spor tarihine yazdıran Salih Korkmaz (21), dünya şampiyonası ve Rio Olimpiyat Oyunları öncesi geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından altın madalya kazanma hedefiyle şampiyonalara yeniden hazırlanıyor.

Malatya'da oturan Salih Korkmaz, 5 yaşında babasının yönlendirmesiyle koşuya başladı. Atletizmde küçük yaştaki başarılarıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Korkmaz, 6 yaşında Doğu Anadolu Bölgesi Yarışı'nda 1000 metrede altın madalya kazandı. Koşuda 'yıldızlar kategorisi'nde 2 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Korkmaz, 12 yaşında antrenörünün yönlendirmesiyle yürüyüş sporuna başladı. Korkmaz, 'yıldızlar kategorisi'nde, 5 bin metrede 12 dakika 40 saniye, 10 bin metrede ise 43 dakika 50 saniyeyle Türkiye rekoru kırdı.

ARKADAŞININ YERİNE GİRDİ

'Gençler kategorisi'nde, 17 yaşında milli takım seçmelerine katılan Salih Korkmaz, sakatlanarak, yarışı tamamlayamadı. Milli takımdan bir arkadaşının katılmaması sonrası ek kontenjandan yarışa dahil olan Korkmaz, arkadaşına vefasını, sakatlığının geçmesi sonrası daha fazla çalışarak, gösterdi. Korkmaz, 1 yıl sonra ise ay yıldızlı formayla katıldığı Balkan şampiyonasında 10 kilometrede altın madalya kazandı.

YÜRÜYÜŞTE MADALYA KAZANAN İLK TÜRK

Belarus'ta 2015 yılında gerçekleştirilen Avrupa Salon Şampiyonası'nda ve 2016'da Polonya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Salih Korkmaz, dünya şampiyonasında ay yıldızlı formayla 10 kilometre yarışında, 5 bin metreyi 19 dakika 34 saniyeyle geçerek, Türkiye rekoru kırdı. Korkmaz, bu seviyedeki bir şampiyonada madalya kazanan ilk Türk yürüyüşçü olarak spor tarihine adını yazdırdı. Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda ikincilik kazanan Korkmaz, üst üste aldığı başarılarla Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Olimpiyattan 3 hafta önce antrenmanda sakatlanan Salih Korkmaz, olimpiyata katılamamanın üzüntüsünü yaşadı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Tedavi sonrası piste yeniden çıkan Salih Korkmaz, geçen yıl Polonya'da Avrupa üçüncülüğü elde edip, dereceleriyle 3 Türkiye rekoru kırdı. Sakatlığı sonrası çıktığı ilk yarışta kazandığı madalyayla motive olan Korkmaz, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma şansı yakaladı. Şampiyonada 'büyükler kategorisi'nde ilk kez A Milli Takım formasını giyen Korkmaz, 20 kilometre yarışının 2 bin 500 metresinde sakatlanıp, yarışı tamamlayamadı. Olimpiyat sonrası dünya şampiyonasında da sakatlık nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Korkmaz, tedavi sürecinde sporu bırakmayı dahi düşündü. Annesi ve kız arkadaşının desteğiyle sakatlığı kısa sürede atlatan Korkmaz, yürüyüşe tekrar başladı.

PİSTE MADALYA İLE DÖNDÜ

Tedavisinin ardından 1 ay antrenman yapan Salih Korkmaz, 14 Ocak günü İstanbul'da yapılan Türkiye Yürüyüş Salon Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla pistlere yeniden döndü. Yürüyüş Milli Takımı'nın Antalya kampında şampiyonalara hazırlanan Korkmaz, sakatlık nedeniyle dünya şampiyonası ile olimpiyatta ulaşamadığı hedeflerini gerçekleştirmek için hırsla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Günde 2 antrenman yapan Korkmaz, Sırbistan'da düzenlenecek Atletizm Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

HEDEF, OLİMPİYAT MADALYASI

Türkiye'de yürüyüş sporunun en iyisi olarak gösterilen Salih Korkmaz, "Türkiye'de, çok sayıda başarı aldım. Gençlerde biri hariç tüm rekorlar benim. Uluslararası başarılarım da var. Sakatlık nedeniyle talihsizlik yaşadım ama yeniden pistlere döndüm. Çin'de dünya şampiyonası var. Ardından Berlin'de Avrupa şampiyonası var. Yarışlarda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Yürüyüşte zirve olarak gösterilen yarışlarda yer alacağım. Her insanın bir hayali olur ya 'En üstte bulunmak'. 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda yarışmak; oraya gidip, başta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

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