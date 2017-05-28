Tales Buluşması, sempozyum ve konserle sona erdi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, düzenlenen 2. Tales Buluşması ve Felsefe Etkinliği, 'İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları' konulu sempozyum ve Lübnanlı dünyacü ünlü sanatçı Rime Khcheich'in konseri ile sona erdi.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Derneği tarafından düzenlenen 2. Tales Buluşması ve Felsefe Etkinliği, 'İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Zeka Vakfı tarafından bir ay önce düzenlenen ve 230 öğrencinin katıldığı zeka yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.Yarışmada dört sorudan üçünü doğru bilen Manisa Özel Ülkem Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Akkaya (14) ile Didim Efeler Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Göktürk Cansız (12) ödüle layık görüldü. Öğrencilere ödüllerini Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı verdi. Halıcı, "Gelişen dünyamızda zekanın bilimin matematiğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor, farklı düşünmez farklılıklar yaratmaz ve değişikliğe yönelik çalışmalar yapmazsak başarılı olmamız mümkün değil" dedi. Öğrencilere ödül olarak, İzmir Uzay Kampı ve Nesin Vakfı Matematik Kampı'nda kurslara ücretsiz katılma hakkı veriLdi.

ANTİK TİYATRODA ARAP EZGİLERİ

Tales Buluşması, sempozlumun ardından Ortadoğu'nun müzik dehası olarak nitelenen Lübnanlı dünyacü ünlü sanatçı Rime Khcheich'in konseri ile devam etti. Khcheich konserinde 10 ve 20. yüzyılın Arap repertuvarından örnekler verdiği konserinde büyük alkış aldı. Hollandalı, Alman ve Lübnanlı sanatçıların orkestrada eşlik ettiği Khceich'in Lübnan'ın halk ezgilerinede yer verdiği konseri yaklaşık 90 dakika sürdü. Konser sonunda CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Khcecih'e çiçek verip, teşekkür etti. Atabay, "Yöremizin tarihini, kültürünü, tarihi değerlerini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Didim turizmde yakaladığı çıkış ivmesini Tales ve benzeri uluslararası kültür sanat ve yarışma etkinlikleri ile dahada yukarıya taşıyacak" dedi.



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