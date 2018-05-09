Talasemi hastası, okuduğu şiirle duygulandırdı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde talasemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte şiir okuyan talasemi hastası Rengin Uğurlu (16), salondakileri duygulandırdı.​Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) tarafından Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda, talasemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Şırnak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Egemen Ünal, Silopi İlçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, konuşmacı Dr. Yusuf Munis, siyasi parti temsilcileri, çeşitli dernek başkanları, talasemi hastaları ve yakınları katıldı. Toplantının açılış konşumasını yapan ŞITADER Başkanı Nurullah Bartan, talaseminin önlenebilir bir kan hastalığı olduğunu belirterek, özellikle gençlerin evlenmeden önce talasemi kan testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.Talasemi'nin bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Egemen Ünal ise, "Talasemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Bir kansızlık hastalığıdır. Hastalarımızı sürekli kan almaya muhtaç kılan bir hastalıktır. Anne ve babada bu hastalığın genlerinin bulunması ve doğum sırasında ve doğumdan önceki süreçte çocuğa genlerin geçmesi ile oluşan bir hastalıktır" diye konuştuKonuşmaların ardından sahneye çıkan talasemi hastası Rengin Uğurlu, şiir okudu. Duygulu anların yaşandığı salonda, bazı kadınların gözyaşını tutamadığı görüldü.Talasemi hastalarının yaşantılarının anlatıldığı slayt gösteriminin ardından genç gönüllüler korosu Türkçe ve Kürtçe şarkılardan oluşan müzik ziyafeti verdi.

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