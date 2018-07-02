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Taksinin çarptığı köpeğe sahip çıktılar

Abdurahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - SAMSUN'un Havza ilçesinde taksinin çarpması sonucu yaralanan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı. Taksinin çarptığı anne köpek yaralandı. Yaralı köpeğe hayvanseverler Şiple ve Çetin Tunç ile Hazel...

Taksinin çarptığı köpeğe sahip çıktılar

Abdurahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - SAMSUN'un Havza ilçesinde taksinin çarpması sonucu yaralanan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.
Taksinin çarptığı anne köpek yaralandı. Yaralı köpeğe hayvanseverler Şiple ve Çetin Tunç ile Hazel Öztürk, Furkan Kay, Burak Pınarbaşı sahip çıktı. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen anne köpeğin kalçasının kırık olduğu belirlendi. Hazel Öztürk, anne köpeğin yavrularını ilçe genelinde ararken bakımını da üstlendi. Anne köpeğin yavrularına kavuşana kadar sütten kesilmemesi için ise başka bir köpeğin yavruları emzirtildi. Yaralı köpeğin yavrularının bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Öztürk, "Gönüllü bir hayvan severim, benimde bir köpeğim var. Dün bir haber aldık aldığım haber üzerine olay yerine gittik. Orada bir anne köpeğin Havza’da bir taksi tarafından çarpması sonucu yaralanıyor ve kaldırıma bırakılıyor. Veterinere götürdük tedavi ettirdik.  Şimdi yavrularını arıyoruz. Mezarlıkta olduğu söylendi mezarlığa da baktık bulamadık. Bütün köpekler ve canlılar bizim sorumluluğumuzda, onların bizden bir farkı yok onlarda canlı bizlerde canlıyız onlar daha da masumlar. Daha çok duyarlılık bekliyoruz" dedi.

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