Taksim üzerinde kara bulutlar

Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı. (FOTOĞRAF)
26 Haziran 2018 Salı 17:48
Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)
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