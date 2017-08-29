Taksim tünelini su bastı

Ersan SAN/iSTANBUL, () Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN/iSTANBUL, () Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü. (FOTOĞRAF)
29 Ağustos 2017 Salı 17:48
Ersan SAN/iSTANBUL, () Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:50
|06:22
|13:12
|16:51
|19:49
|21:14