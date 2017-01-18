Taksim tramvay hattı tadilata giriyor

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tramvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.

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