Taksim Meydanı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TAKSİM Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TAKSİM Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:50
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TAKSİM Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
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