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Taksim Meydanı'nda taksilere denetim
Şahin BOZKURT / İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı. Taksim Meydanı'nda Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde...
GENEL 28.08.2019, 12:22
Şahin BOZKURT / İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.
Taksim Meydanı'nda Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde bulundu. Meydandaki taksileri tek tek durduran ekipler, taksicilerin belgelerini incelendi. Belgeleri eksik olan bir taksi sürücüsüne bin 2 lira para cezası kesildi. Araç, olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Ekiplerin Taksim Meydanı'ndaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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