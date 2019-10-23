Son Dakika
Taksim Meydanı'nda polis kovaladığı kapkaç şüphelisini böyle yakaladı
TAKSİM Meydanı'nda bir turistin telefonunu kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen şüpheli, yaklaşık 400 metre kaçabildi. Polisin kıskıvrak yakaladığı şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına...
GENEL 23.10.2019, 09:49
TAKSİM Meydanı'nda bir turistin telefonunu kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen şüpheli, yaklaşık 400 metre kaçabildi. Polisin kıskıvrak yakaladığı şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında yaşandı. Bir kişi, Taksim Meydanı'nda dolaşan Faslı çiftin yanına yaklaşarak, turist kadının telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başladı. Turist çift durumu, yakındaki polis ekibine bildirdi. Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Cihangir tarafına doğru kaçtığı belirtilen kapkaç şüphelisinin peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi, yaklaşık 400 metre ileride Sıraselviler Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden çalınan cep telefonu da ele geçirildi. Kapkaç mağduru turistler şüpheliyi teşhis ederken, çalınan telefon da sahibine teslim edildi. Turistlerin şikayetçi olduğu şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi. Şüphelinin kaçarken polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında yaşandı. Bir kişi, Taksim Meydanı'nda dolaşan Faslı çiftin yanına yaklaşarak, turist kadının telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başladı. Turist çift durumu, yakındaki polis ekibine bildirdi. Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Cihangir tarafına doğru kaçtığı belirtilen kapkaç şüphelisinin peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi, yaklaşık 400 metre ileride Sıraselviler Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden çalınan cep telefonu da ele geçirildi. Kapkaç mağduru turistler şüpheliyi teşhis ederken, çalınan telefon da sahibine teslim edildi. Turistlerin şikayetçi olduğu şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi. Şüphelinin kaçarken polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2