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Taksim Meydanı'nda 14 Mayıs Eczacılar Günü etkinliği

  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından grup dağıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı...

Taksim Meydanı'nda 14 Mayıs Eczacılar Günü etkinliği

 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından grup dağıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

"ECZACILARIN SESİNİN ARTIK DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardınan grup adına  açıklamayı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yaptı. Sarıalioğlu, şunları söyledi:

 "Bugün ülkemizde bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 180'inci yıldönümüdür. Biz eczacılar şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları yok sayarak hastalarımıza canla başla hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü bizler hastalarımıza umut olmaya mecburuz. Ancak eczacılar olarak bu 14 Mayısı da bayram havasında kutlayamıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat ilaç hizmeti veren 26 bin meslektaşımızın yarısı zor şartlar altında eczanesini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğimizde istihdam sorunu var. Nöbetlerde can güvenliğimiz yok. Bu 14 Mayıs'ta kamu otoritesinden biz eczacıların sesini artık duymasını, sağlık zincirinin en önemli halkalarından eczacılara hak ettiği değeri vermesini, bizlere ekonomik açıdan nefes aldıracak ve de bizleri bürokraside boğmak yerine asli görevimiz olan ilaç sağlık danışmanlığı hizmetini vermemize imkan sunacak düzenlemeleri hayata geçirmesini bekliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından grup Taksim'den ayrıldı. 

(FOTOĞRAF)

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