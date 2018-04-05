Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-TAKSİM Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından içeriden çekilen fotoğraf, oluşan hasarı gözler önüne serdi.
Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-TAKSİM Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından içeriden çekilen fotoğraf, oluşan hasarı gözler önüne serdi.
05 Nisan 2018 Perşembe 23:09
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