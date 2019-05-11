Zeki GÜNAL / İstanbul, () - İSTANBUL'da dolu ve yağmur etkili oldu. Taksim'in üstünü öğle saatlerinde bir anda kara bulutlar kapladı. Hemen ardından başlayan yağmur nedeniyle meydan boşaldı. Yağmurdan kaçanlar durak ve iş yerlerinin saçakları altına sığındı. İstiklal Caddesi'nden yer yer su birikintileri oluştu.
Taksim'e önce kara bulutlar sonra sağanak geldi
Zeki GÜNAL / İstanbul, () - İSTANBUL'da dolu ve yağmur etkili oldu. Taksim'in üstünü öğle saatlerinde bir anda kara bulutlar kapladı. Hemen ardından başlayan yağmur nedeniyle meydan boşaldı. Yağmurdan kaçanlar durak ve iş yerlerinin saçakları...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.