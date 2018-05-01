Taksim'e çıkmak isteyen 2 kişi daha gözaltına alındı

İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,() 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,() 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. (FOTOĞRAF)
01 Mayıs 2018 Salı 16:58
İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,() 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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