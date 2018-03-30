Ali AKSOYER /İSTANBUL() - Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili aranan şüpheli aylar sonra yakalandı (1)
Ali AKSOYER /İSTANBUL() - Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.
30 Mart 2018 Cuma 13:59
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