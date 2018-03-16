Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Taksim'deki çiçekciler taşınıyor

    Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla yeni yerlerine...

Taksim'deki çiçekciler taşınıyor

 

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla yeni yerlerine taşınacak. 

İBB, Taksim maksemi önünde yer alan çiçek satış birimlerinin, önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla taşınmaya başlayacağını duyurdu.

ÇİÇEKÇİLER TÜNEL GİRİŞİNE TAŞINACAK

Taksim meydanındaki çiçek satış birimleri, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla uygun görülen, Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacak.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314