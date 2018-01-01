Taksim'de yeni yıla girerken korkutan yangın (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-YENİ yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-YENİ yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (FOTOĞRAF)
01 Ocak 2018 Pazartesi 00:17
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-YENİ yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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