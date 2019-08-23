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Taksim'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TAKSİM'de  yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında...

GENEL 22.08.2019, 10:24
Taksim'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () TAKSİM'de  yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı'nda görevli polisler kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif  şekilde yaralandı. Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

(FOTOĞRAF)

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