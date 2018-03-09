Taksim'de silah sesleri (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İlk bilgilere göre iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İlk bilgilere göre iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı. (FOTOĞRAF)
09 Mart 2018 Cuma 18:25
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-TAKSİM Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İlk bilgilere göre iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı.
(FOTOĞRAF)
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