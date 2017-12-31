Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye...
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...

Taksim'de inceleme yapan Vasip Şahin'den açıklama...

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Taksim'de inceleme yapan Vasip Şahin'den açıklama...

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vasip Şahin, "Bugün hem denizden hem karadan vatandaşlarımızın huzurlu yılbaşı geçirme adına arkadaşlarımız çalışıyor. 
Takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek, bunu temenni ediyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,