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Taksim'de güvenlik önlemleri (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim...

Taksim'de güvenlik önlemleri (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.
Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

(FOTOĞRAF)

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