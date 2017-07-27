Taksim'de alt geçidi su bastı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet alt geçidini şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle su bastı. Araçlar mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet alt geçidini şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle su bastı. Araçlar mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. (FOTOĞRAF)
27 Temmuz 2017 Perşembe 23:22
Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet alt geçidini şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle su bastı. Araçlar mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı.
(FOTOĞRAF)
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