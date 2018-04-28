Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alınmaya başlandı

Zeki GÜNAL / İstanbul - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
(FOTOĞRAFLI)
Zeki GÜNAL / İstanbul - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor. (FOTOĞRAFLI)
28 Nisan 2018 Cumartesi 14:31
Zeki GÜNAL / İstanbul - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
(FOTOĞRAFLI)
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