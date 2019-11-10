Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda

İNŞAATI devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşunda bulunması görenleri duygulandırdı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.