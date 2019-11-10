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TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA (Aktüel görüntü)
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,() İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81....
GENEL 10.11.2019, 10:07
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()
İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.
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