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Taksim araç trafiğine açıldı
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() YILBAŞI kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan...
GENEL 01.01.2020, 07:01
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() YILBAŞI kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.
Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06:00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.
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|P
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|2. Leicester City
|20
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|20
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|20
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|37
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