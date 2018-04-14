Taksilerde unutulanlar şaşırtıyor

İZMİR'deki taksilerde geçen yıl 1099, bu yılın ilk 3 ayında da 307 eşya unutuldu. Unutulanlar arasında cep telefonu ilk sırada yer alırken, onu kadın çantası ve bebek arabası takip ediyor. Taksilerde eşyaların yanı sıra köpek unutulduğu da belirtildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası istatistikleri, insanların ne kadar dalgın ve unutkan olduğunu ortaya koyuyor. Kent merkezinde hizmet veren taksilerde unutulanların hem sayısı hem de unutulanlar şaşkınlık yaratıyor. İzmir'deki taksilerde geçen yıl 1099, bu yılın ilk 3 ayında da 307 eşya unutuldu. Unutulanlar arasında şemsiyeden kıyafete, kitaptan dosyaya birçok eşya var. Eşyanın yanı sıra köpeğini bırakıp gidenler bile bulunuyor. Unutulan eşyalar listesinin ilk sırasında cep telefonu bulunuyor. Cep telefonlarını kadın çantası izliyor. Üçüncü sırada ise bebek arabası var. Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın özel bir ekibi görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip teslim ediliyor.

AKILLI SİSTEM İŞBAŞINDA

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, en çok eşya unutulan yerlerden birinin taksiler olduğunu söyledi. Anık, vatandaşı mağdur etmemek için teknolojiyi de kullanarak titizlikle çalıştıklarını, araçlarda bırakılanları teslim ederek Türkiye'ye örnek olduklarını dile getirdi. Anık, şunları söyledi:

"Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit ediyoruz. Zaten çoğu zaman şoför arkadaşlarımız daha vatandaşlardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor. Gözden kaçan ya da aracın koltuk altı gibi bölümlerine düşenlere de takip sistemimizle kısa süre içerisinde ulaşıyoruz."



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